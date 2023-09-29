У Зеленського заявили, що Україна планує виготовляти власні засоби ППО

В України може побільшати озброєння.

Україна зможе розпочати виробництво власних систем протиповітряної оборони, для цього до нас приїдуть відповідні спеціалісти.

Заяву про це зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

Єрмак розповів, що є дуже фундаментальне рішення, яке Україна почне реалізовувати уже незабаром.

"Скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", - розповів керівник ОП.

Зброя для України

Держаудитслужба заблокувала роботу єдиного в Україні виробника високоточної зброї - Державного Київського конструкторського бюро "Луч", яке розроблює ректи "Нептун", "Стугна", "Корсар".

Франція має намір підтримувати Україну більш глобально. Так, йдеться не лише про передачу старої зброї й допомогу з ППО, а й про оборонні замовлення в країні та налагодження спільного виробництва зброї.

НАТО збільшить виробництво зброї для постачання Україні, а також для власних потреб.

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