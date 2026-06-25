Михайло Федоров / © ТСН

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Понад 400 бойових підрозділів Сил оборони України користуються платформою Brave1 Market, через яку вже замовили більш ніж 500 тисяч дронів та інших технологічних засобів за програмою єБали.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook.

За його словами, у серпні минулого року було запущено оновлену версію програми єБали, яку інтегрували з маркетплейсом Brave1 Market. Завдяки цьому військові отримали можливість самостійно обирати необхідне обладнання та замовляти його безпосередньо у виробників.

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«У серпні минулого року запустили оновлену версію програми єБали, інтегровану з маркетплейсом Brave1 Market, де військові можуть обмінювати єБали на дрони, НРК, РЕБ та інші технології. Сьогодні ним користуються вже понад 400 бойових підрозділів, які замовили більш ніж 500 000 дронів та іншої техніки за бойові бали», — написав Федоров.

Як пояснив міністр, механізм роботи системи передбачає нарахування підрозділам спеціальних балів за виконання бойових завдань. Надалі їх можна обмінювати на безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та інше обладнання.

За словами Федорова, система покликана мінімізувати бюрократичні процедури та прискорити забезпечення військових необхідною технікою.

Бали нараховуються не лише за знищення противника. Також враховуються результати розвідувальної діяльності, виконання складних логістичних завдань та евакуація поранених.

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«Чим ефективніше працює підрозділ — то більше додаткових спроможностей отримає», — пояснив міністр.

Федоров також зазначив, що військові можуть взаємодіяти з виробниками напряму, без посередників, а питання оплати та доставки бере на себе державна система.

«Військові обирають — держава забезпечує. Підрозділи безпосередньо замовляють необхідні засоби у виробників, а оплату та швидке доставлення забезпечує DOT-Chain Defence», — акцентує Федоров.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Михайло Федоров назвав три пріоритетні напрямки, які потрібні Україні для утримання ініціативи на фронті.

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Ми раніше інформували, що Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців строком на 24 місяці.

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