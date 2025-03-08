У ЗСУ заявили, що зупинка розвідданих не впливає на використання систем HIMARS

У ЗСУ є кілька альтернативних джерел інформації.

Українські військові можуть завдавати ударів по позиціях загарбників за допомогою систем HIMARS навіть без розвідданих з боку США, але раніше вони надавали більш точні координати цілей.

Про це в етері Київ 24 заявив військовий і фахівець із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергій Бескрестнов.

Він зазначив, що ЗСУ продовжують використовувати HIMARS і будуть це робити надалі.

"При цьому ми продовжуємо використовувати HIMARS, проводити подальші атаки на підставі наших власних розвідданих. З наших розвідувальних супутників, від нашої внутрішньої і зовнішньої розвідки на основі БПЛА. Тому наші HIMARS працюють і будуть далі працювати. Немає жодного приводу для паніки", - заявив боєць.

Військовий розповів, що ЗСУ будуть знаходити інформацію, будуть отримувати її партнерів, адже Велика Британія і Німеччина мають свої розвідувальні супутники

"Ми отримуємо вже інформацію, що МіГ злетів, що "шахеди" запущені. При цьому офіційно вважається, що США нам жодної інформації не дає. Але ми продовжуємо її отримувати", - наголосив Бескрестнов.

Крім того, у ЗСУ є кілька альтернативних джерел інформації, які можуть бачити поверхню землі і вдень, і вночі, і в туман, у будь-яку погоду.

"І практично ми отримуємо знімки всієї поверхні планети з досить хорошою роздільною здатністю кілька разів на добу. Так, це не онлайн-трансляція, ми не бачимо, як може бачити Пентагон у режимі онлайн, як у Капустиному Яру відчиняють кришку і приводять "Ліщину" в бойову готовність, але розвіддані в нас залишаються", - сказав військовий.

Він додав, що завдяки цьому Україна не тільки може бачити пересування сил РФ, а й вибирати цілі, підкреслив військовий.

Раніше повідомлялося, що окрім призупинення військової допомоги, США припинили надавати свої розвідувальні дані Україні.

Ми раніше інформували, як призупинення військової допомоги від США вплине на український фронт.

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