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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
369
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2 хв

У ЗСУ з’явився вітчизняний безпілотний комплекс "Мураха": технічні характеристики

Вітчизняна «Мураха» — новий технічний прорив для ЗСУ. Гусеничний робот долає перешкоди та працює під вогнем.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
"Мураха"

«Мураха» / © Міноборони України

Міністерство оборони України офіційно дозволило використання в Збройних силах України нового українського безпілотного наземного комплексу — гусеничного робота під назвою «Мураха».

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

«Мураха» призначений для логістичної підтримки підрозділів в найскладніших умовах — під щільним вогнем противника, на замінованих територіях та у важкодоступних ділянках фронту.

Одна з ключових особливостей комплексу — його вантажопідйомність. За даними Міноборони, цей гусеничний робот здатен перевозити понад пів тонни вантажу на десятки кілометрів. Це робить його одним із лідерів у своєму класі серед подібних вітчизняних розробок.

«Мураха» оснащена різними каналами управління, що дозволяє ефективно використовувати її навіть у зонах, де активно працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Комплекс може долати нерівності місцевості, а також невеликі водні перешкоди — броди, що значно розширює географію його бойового застосування.

Наразі «Мураха» вже офіційно допущена до експлуатації у ЗСУ. Її застосування на передовій може значно підвищити ефективність забезпечення військових частин та зменшити ризики для особового складу.

Нагадаємо, Україна вже має у своєму арсеналі сучасну високоточну дрон-ракету, яка не лише завершила етап розробки, а й успішно використовується у бойових умовах. Ця зброя офіційно прийнята на озброєння та продемонструвала свою ефективність — як для українських військових, так і для ворога, зокрема Росії, яка вже відчула її удар.

За словами військових експертів, головна перевага нової технології — це бойові характеристики. Згідно з інформацією від розробників, дрон-ракета здатна долати відстань до 700 км зі швидкістю до 700 км/год. Такі параметри дозволяють їй ефективно проривати систему ППО противника.

Ключовими умовами для подальшого серійного виробництва та розвитку подібного озброєння є підтримка з боку держави, а також залучення міжнародних інвестицій, особливо від країн-членів НАТО.

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