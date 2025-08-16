ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

Удар по порту "Оля": чому це ключовий крок у боротьбі з іранськими "Шахедами"

Як удар по порту "Оля" в Астраханській області спричинив новий інформаційний тиск Росії

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Удар по порту "Оля": чому це ключовий крок у боротьбі з іранськими "Шахедами"

ЗСУ вразили основний логістичний вузол Шахедів у РФ

ЗСУ перекрили основний пункт перевезень «Шахедів» до РФ з Ірану, адже 14 серпня вразили порт «Оля» в Астраханській області, який є ключовим вузлом для морських перевезень «Шахедів» та іншого озброєння з Ірану.

Про це написав керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук, передає «Главред».

Російські суховантажні кораблі доставляли зброю через Каспійське море саме в цей порт. Хоча «Оля» давно чекала своєї черги, ураження цього об’єкта є свідченням того, що українські сили взялися за цей важливий напрямок.

Це одночасно удар по ворожій логістиці та продовження серії уражень складів з «Шахедами», які раніше здійснювали українські спецслужби. Кожен окремий удар не дає значної затримки в постачанні, але комплексність дій, що включає ураження складів, перевезень та компонентів, уповільнює виробництво і постачання дронів.

«Ефект зростає саме завдяки комплексності дій. Тому очікувати, що росіяни одразу припинять запуски „Шахедів“, не варто. Проте ми можемо скоротити їхні можливості», — пояснив експерт.

Дійсно, це був основний маршрут постачання іранської зброї з Каспію: російські суховантажі перевозили її з іранських портів на півночі Каспійського моря до Астрахані, переважно в порт Оля. Існує також Каспійськ, куди вже завдавали ударів по російських катерах, тож слід очікувати перенаправлення потоків туди, а також активізації використання кораблів Каспійської флотилії.

Реакція РФ на удар

Щодо реакції росіян на такі удари, не варто мислити за принципом «удар — відповідь». Росіяни вже почали заявляти, що БпЛА, якими був уражений порт Оля, нібито йшли з боку Азербайджану, що зрозуміло, адже РФ намагається перетворити свої невдачі на інструмент тиску.

По-перше, вони прагнуть безпосередньо вплинути на Азербайджан, зазначає експерт.

А по-друге, не допустити, щоб Азербайджан чітко став на бік України. Після диверсій проти азербайджанських нафтових компаній з боку Росії Баку чітко заявив, що підтримує Україну та засуджує дії РФ, а також розглядає можливість надання допомоги, включно зі зброєю. Для Москви це дуже болюча перспектива, тому вона шукає собі нового ворога в особі Азербайджану.

Нагадаємо, удар по порту «Оля» підтвердили в Генштабі. Сили оборони дісталися Астраханської області і знищили морський портросійському морському порту в Астраханській області виявився влучанням у важливий логістичний вузол.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie