Удар по порту "Оля": чому це ключовий крок у боротьбі з іранськими "Шахедами"

ЗСУ вразили основний логістичний вузол Шахедів у РФ

ЗСУ перекрили основний пункт перевезень «Шахедів» до РФ з Ірану, адже 14 серпня вразили порт «Оля» в Астраханській області, який є ключовим вузлом для морських перевезень «Шахедів» та іншого озброєння з Ірану.

Про це написав керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук, передає «Главред».

Російські суховантажні кораблі доставляли зброю через Каспійське море саме в цей порт. Хоча «Оля» давно чекала своєї черги, ураження цього об’єкта є свідченням того, що українські сили взялися за цей важливий напрямок.

Це одночасно удар по ворожій логістиці та продовження серії уражень складів з «Шахедами», які раніше здійснювали українські спецслужби. Кожен окремий удар не дає значної затримки в постачанні, але комплексність дій, що включає ураження складів, перевезень та компонентів, уповільнює виробництво і постачання дронів.

«Ефект зростає саме завдяки комплексності дій. Тому очікувати, що росіяни одразу припинять запуски „Шахедів“, не варто. Проте ми можемо скоротити їхні можливості», — пояснив експерт.

Дійсно, це був основний маршрут постачання іранської зброї з Каспію: російські суховантажі перевозили її з іранських портів на півночі Каспійського моря до Астрахані, переважно в порт Оля. Існує також Каспійськ, куди вже завдавали ударів по російських катерах, тож слід очікувати перенаправлення потоків туди, а також активізації використання кораблів Каспійської флотилії.

Реакція РФ на удар

Щодо реакції росіян на такі удари, не варто мислити за принципом «удар — відповідь». Росіяни вже почали заявляти, що БпЛА, якими був уражений порт Оля, нібито йшли з боку Азербайджану, що зрозуміло, адже РФ намагається перетворити свої невдачі на інструмент тиску.

По-перше, вони прагнуть безпосередньо вплинути на Азербайджан, зазначає експерт.

А по-друге, не допустити, щоб Азербайджан чітко став на бік України. Після диверсій проти азербайджанських нафтових компаній з боку Росії Баку чітко заявив, що підтримує Україну та засуджує дії РФ, а також розглядає можливість надання допомоги, включно зі зброєю. Для Москви це дуже болюча перспектива, тому вона шукає собі нового ворога в особі Азербайджану.

Нагадаємо, удар по порту «Оля» підтвердили в Генштабі. Сили оборони дісталися Астраханської області і знищили морський портросійському морському порту в Астраханській області виявився влучанням у важливий логістичний вузол.