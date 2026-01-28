Ракета "Фламінго" / © ТСН

Удари українських ракет «Фламінго» по підприємствах ВПК на території Росії можуть мати накопичувальний ефект і впливати на цілі галузі промисловості.

На цьому наголосив авіаексперт Валерій Романенко в коментарі «24 каналу».

За його словами, удар по заводу у Бєлгороді, який був підрядником виробництва російських винищувачів МіГ та СУ, вливатиме не тільки на авіаційну промисловість держави-агресорки.

«За моїми даними, цей завод випускав різаки та різноманітні інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням — фрези та подібне обладнання для будь-яких виробів, незалежно від того, військові чи цивільні», — сказав Романенко.

Експерт зауважив, що Росія успадкувала від Радянського Союзу систему, коли один завод робив гвинтики на всю країну, а інший — гайки та шайби в іншому кінці держави. Тому удар по такому великому підприємству матиме вплив на різні галузі металообробної промисловості.

«Якщо знищимо ще кілька підприємств, це буде накопичувальний ефект. Це як з ліками — одні діють одразу, а інші треба пити тиждень чи місяць, і лише тоді буде результат. Поки що у росіян виробництво не росте», — пояснив Романенко.

Раніше у Мережі з’явилися супутникові фото з місця удару ракетами «Фламінго» в російському Бєлгороді. Вони засвідчили, ймовірно, стовідсоткове влучання у ціль та серйозні пошкодження на підприємстві, що обслуговує військово-промисловий комплекс держави-агресорки.

Нагадаємо, спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України 2025 року завдав масштабних втрат російській військовій авіації, атакувавши об’єкти далеко в тилу ворога. Під ударами далекобійних дронів опинилися п’ять військових аеродромів.