Удари українських дронів стали ще точніше: Федоров розповів про використання ШІ на полі бою

Україна використовує дрони зі штучним інтелектом / Ілюстративне зображення ШІ Gemini

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Україна впроваджує технології штучного інтелекту, щоб зробити свою зброю «розумнішою». Зокрема нещодавно Сили оборони протестували в бойових умовах дрон-матку на базі ШІ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу», — йдеться у повідомленні.

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Міністр пояснив, що дрон-матка може нести на собі два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Кожен з цих дронів здатен автономно знаходити цілі й атакувати їх. Таким чином можна завдавати ударів по ворожих літаках, ППО чи об’єктах критичної інфраструктури.

При цьому, якщо дрон-матка випустив свої FPV на відстань до 100 км від місця запуску, він може повернутись назад і використовуватись повторно.

«Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше. І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль», — додав Федоров.

Міністр також зауважив, що нова зброя, яку створюють українські розробники, «змінює правила гри в технологічній війні».

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Нагадаємо, оптоволоконні дрони стали серйозною загрозою, що змінює війну в Україні. Наразі росіяни мають перевагу у виробництві та застосування дронів на оптоволокні, але Україна намагається збільшити їх виробництво.