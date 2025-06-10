Удари українськими ракетами по позиціях росіян: експерт відповів, коли відбудуться і назвав дальність

Що відомо про ракети власного виробництва в Україні / © ТСН.ua

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У період двох літніх місяців — липня-серпня 2025 року, можливі перші удари українськими ракетами дальністю 150-200 км по позиціях армії РФ.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.

Він зазначив, що Україна доводить до кінця власну ракетну програму.

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«Вона має спрацювати позитивно і зупинити темп наступу, який є у РФ», — додав експерт.

Він припустив, що в липні-серпні українці, можливо, побачать перші «плюс-мінус» масовані удари українськими ракетами по великих російських позиціях за позначкою 150-200 км.

«І ні в кого ми не будемо питати дозволу бити чи не бити», — уточнив Ступак.

Таке припущення експерта ґрунтується на заявах українських чиновників та інформації про те, що Німеччина може поставити певні технології та обладнання зі своєї ракетної програми.

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«Це може на 20-30% прискорити нашу власну ракетну програму, тому що інших варіантів, як зупинити РФ, я відверто скажу, я не бачу», — додав він.

Що відомо про ракети власного виробництва в Україні

У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна вже виробила понад 100 ракет.

А нещодавно, у травні, за словами військового експерта Валентина Бадрака, нова українська балістична ракета вже пройшла успішні випробування.

В березні секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що в України вже є «Нептуни», які можуть летіти на відстань понад 1000 км.

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Раніше також йшлося про те, що українська ракетна програма здатна стати вирішальним фактором у зриві потенційного літнього наступу Росії.

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