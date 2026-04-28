Україна продаватиме зброю іншим країнам: Зеленський розкрив плани щодо експорту
Україна запускає експорт зброї та новий формат співпраці Drone Deals.
В Україні готуються до запуску експорту озброєнь, вироблених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розширеної наради щодо ключових питань оборонного експорту.
За його словами, відповідні рішення вже узгоджені на рівні державних інституцій, а сама ініціатива стане частиною нової моделі міжнародної оборонної співпраці.
«Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій», — наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що українська зброя, випробувана в умовах сучасної війни, викликає значний інтерес у партнерів.
«Наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей», — зазначив президент.
Формат Drone Deals — що відомо про угоди
Одним із ключових елементів нової моделі співпраці стане формат Drone Deals — спеціальні міждержавні угоди щодо виробництва й постачання українських безпілотників, ракет, боєприпасів та іншої оборонної продукції.
Йдеться також про інтеграцію з оборонними системами партнерів та обмін технологіями.
«Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals», — сказав глава держави.
За його словами, вже затверджено напрями міждержавної взаємодії та механізми спрощення експорту для бізнесу, включно з автоматизацією дозвільних процедур.
Зеленський назвав умови експорту зброї
Водночас Україна залишає за собою пріоритет внутрішніх потреб армії.
«Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими», — наголосив президент.
Він також повідомив, що профіцит виробничих потужностей в окремих сегментах оборонної продукції сягає близько 50%.
Окремо доручено визначити перелік країн, до яких експорт української зброї буде обмежений через їхню співпрацю з Росією.
«Це серйозний виклик — не допустити потрапляння до росіян наших технологій і зразків зброї», — зазначив Зеленський.
Хто відповідатиме за координацію і забезпечення Сил оборони
Координацію експортних процесів здійснюватиме РНБО, яка також гарантуватиме пріоритетне забезпечення потреб Сил оборони України. Міністерство оборони та Генштаб визначатимуть обсяги внутрішніх потреб.
Уряд і РНБО мають найближчим часом представити суспільству деталі нової експортної моделі.
Тим часом стало відомо, що НАТО може бути неготовим до війни з РФ через нестачу боєприпасів і брак інвестування у військово-морські сили.
Ба більше, президент США Дональд Трамп називає НАТО «паперовим тигром».
Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу оголосили Росії «відкриту війну».