Україна продаватиме зброю іншим країнам: Зеленський розкрив плани щодо експорту

Зеленський анонсував нові домовленості та формат Drone Deals

В Україні готуються до запуску експорту озброєнь, вироблених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розширеної наради щодо ключових питань оборонного експорту.

За його словами, відповідні рішення вже узгоджені на рівні державних інституцій, а сама ініціатива стане частиною нової моделі міжнародної оборонної співпраці.

«Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що українська зброя, випробувана в умовах сучасної війни, викликає значний інтерес у партнерів.

«Наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей», — зазначив президент.

Формат Drone Deals — що відомо про угоди

Одним із ключових елементів нової моделі співпраці стане формат Drone Deals — спеціальні міждержавні угоди щодо виробництва й постачання українських безпілотників, ракет, боєприпасів та іншої оборонної продукції.

Йдеться також про інтеграцію з оборонними системами партнерів та обмін технологіями.

«Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals», — сказав глава держави.

За його словами, вже затверджено напрями міждержавної взаємодії та механізми спрощення експорту для бізнесу, включно з автоматизацією дозвільних процедур.

Зеленський назвав умови експорту зброї

Водночас Україна залишає за собою пріоритет внутрішніх потреб армії.

«Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими», — наголосив президент.

Він також повідомив, що профіцит виробничих потужностей в окремих сегментах оборонної продукції сягає близько 50%.

Окремо доручено визначити перелік країн, до яких експорт української зброї буде обмежений через їхню співпрацю з Росією.

«Це серйозний виклик — не допустити потрапляння до росіян наших технологій і зразків зброї», — зазначив Зеленський.

Хто відповідатиме за координацію і забезпечення Сил оборони

Координацію експортних процесів здійснюватиме РНБО, яка також гарантуватиме пріоритетне забезпечення потреб Сил оборони України. Міністерство оборони та Генштаб визначатимуть обсяги внутрішніх потреб.

Уряд і РНБО мають найближчим часом представити суспільству деталі нової експортної моделі.

Тим часом стало відомо, що НАТО може бути неготовим до війни з РФ через нестачу боєприпасів і брак інвестування у військово-морські сили.

Ба більше, президент США Дональд Трамп називає НАТО «паперовим тигром».

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу оголосили Росії «відкриту війну».

