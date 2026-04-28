ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Україна продаватиме зброю іншим країнам: Зеленський розкрив плани щодо експорту

Україна запускає експорт зброї та новий формат співпраці Drone Deals.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Коментарі
Зеленський анонсував нові домовленості та формат Drone Deals / © Associated Press

В Україні готуються до запуску експорту озброєнь, вироблених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розширеної наради щодо ключових питань оборонного експорту.

За його словами, відповідні рішення вже узгоджені на рівні державних інституцій, а сама ініціатива стане частиною нової моделі міжнародної оборонної співпраці.

«Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що українська зброя, випробувана в умовах сучасної війни, викликає значний інтерес у партнерів.

«Наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей», — зазначив президент.

Формат Drone Deals — що відомо про угоди

Одним із ключових елементів нової моделі співпраці стане формат Drone Deals — спеціальні міждержавні угоди щодо виробництва й постачання українських безпілотників, ракет, боєприпасів та іншої оборонної продукції.

Йдеться також про інтеграцію з оборонними системами партнерів та обмін технологіями.

«Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals», — сказав глава держави.

За його словами, вже затверджено напрями міждержавної взаємодії та механізми спрощення експорту для бізнесу, включно з автоматизацією дозвільних процедур.

Зеленський назвав умови експорту зброї

Водночас Україна залишає за собою пріоритет внутрішніх потреб армії.

«Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими», — наголосив президент.

Він також повідомив, що профіцит виробничих потужностей в окремих сегментах оборонної продукції сягає близько 50%.

Окремо доручено визначити перелік країн, до яких експорт української зброї буде обмежений через їхню співпрацю з Росією.

«Це серйозний виклик — не допустити потрапляння до росіян наших технологій і зразків зброї», — зазначив Зеленський.

Хто відповідатиме за координацію і забезпечення Сил оборони

Координацію експортних процесів здійснюватиме РНБО, яка також гарантуватиме пріоритетне забезпечення потреб Сил оборони України. Міністерство оборони та Генштаб визначатимуть обсяги внутрішніх потреб.

Уряд і РНБО мають найближчим часом представити суспільству деталі нової експортної моделі.

Тим часом стало відомо, що НАТО може бути неготовим до війни з РФ через нестачу боєприпасів і брак інвестування у військово-морські сили.

Ба більше, президент США Дональд Трамп називає НАТО «паперовим тигром».

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу оголосили Росії «відкриту війну».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie