Україна будує перший оборонний завод у країні НАТО: що відомо

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

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Українська збройова компанія Fire Point будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива. Після запуску він стане першим українським хімічним оборонним виробництвом на території країни НАТО.

Про це повідомляє видання Vector.

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Проєкт презентували 19 серпня на щорічній данській оборонній виставці DALO Industry Days у Гернінгу, де Fire Point вдруге бере участь серед міжнародних виробників озброєнь.

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У компанії пояснюють рішення розгорнути виробництво в Данії дефіцитом потужностей з виготовлення твердого ракетного палива у Європі. За словами представників Fire Point, цю проблему неможливо вирішити лише збільшенням фінансування — для нарощування виробництва необхідно будувати нові заводи.

Данська структура Fire Point Rocket Technologies є дочірньою компанією Fire Point Ukraine і стала першим закордонним об’єктом українського виробника.

«Ми збираємося відкрити тут завод із величезною потужністю, щоб виробляти багато твердого ракетного палива — спершу для Fire Point, а також щоб мати змогу постачати іншим компаніям. Зараз ми на етапі будівництва, але вже маємо всі необхідні дозволи, щоб запускати його», — розповів COO Fire Point В’ячеслав Бондарчук.

Спочатку інвестиції у проєкт оцінювали приблизно у 50 млн євро, однак нині очікувана вартість будівництва зросла до понад 150 млн євро.

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Наразі в данській Fire Point Rocket Technologies працюють близько 15 співробітників, які займаються адміністративними питаннями та управлінням проєктом. Водночас ще близько сотні фахівців залучені через партнерів, субпідрядників і консультантів, хоча формально до штату компанії вони не входять.

Після запуску виробництва Fire Point планує суттєво розширити команду. Безпосередньо на заводі можуть працювати кілька сотень робітників, а адміністративний та інженерний персонал становитиме ще близько 100 людей.

Нагадаємо, вже цієї осені українська компанія Fire Point планує випробувати в бойових умовах першу вітчизняну балістичну ракету FP-7. Нова зброя разом із далекобійною системою FP-9 відкриває можливості для ураження цілей у глибині Росії, включно з Москвою.

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