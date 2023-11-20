"Україна думає як Силіконова долина": як розробники посилюють системи радіоелектронної боротьби

Уряд України зробив пріоритетом інноваційні військові технології, які можуть боротися з російськими РЕБ.

Для боротьби зі збільшенням поставок Росії дронів-камікадзе іранського виробництва, український уряд розробив план: організувати хакатон. За даними Міністерства цифрової трансформації, конкурс, який відбувся в червні, пропонував контракт на $1 мільйон компаніям, які могли б створити "альтернативні системи" для протидії безпілотникам іранського виробництва Shahed.

Про це пише Business Insider.

Ця подія є лише одним із способів, як Україна бере приклади з Кремнієвої долини – світового технологічного центру – для боротьби з більш невидимою, але дуже ефективною електронною війною, яку Росія веде, щоб заглушити українські системи зв’язку та озброєння.

У радіоелектронній війні технологія перешкод може бути використана для виведення з ладу дронів, придушення радіолокаційних сигналів і унеможливлення використання ракет з GPS-наведенням.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute заявив у травневому звіті, що Україна може втрачати 10 000 безпілотників на місяць переважно через глушіння засобами РЕБ з боку РФ.

"Наслідки російської електронної війни зробили швидкий пошук і розробку технологічних засобів протидії пріоритетом для українського уряду", - пише видання.

Хоча переможці національного хакатону цього року публічно не розголошуються, але фінансування дозволить виробникам швидко впроваджувати нові технології боротьби з дронами Shahed у польових умовах.

У жовтні віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров оголосив, що розроблено нову радіостанцію, стійку до російських перешкод, яку вже відправили на передову.

Інші українські компанії намагалися відповісти на російську радіоелектронну боротьбу.

Так, ІТ-компанія "Космолот" у вересні повідомила, що розробила нову ітерацію українського високоефективного ударного безпілотника Punisher ("Каратель"), який стійкий до російських перешкод.

"Тепер, завдяки Punisher, ми маємо перевагу над ворогом", – сказав український військовий.

Нагадаємо, Федоров показав нову систему радіоелектронної розвідки, яка виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів.

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