"Ми готові приймати F-16": пілот-інструктор пояснив, чому винищувачі досі не в Україні

В цьому питанні є кілька нюансів.

Українські військові вже готові приймати винищувачі F-16 щонайменше в режимі оперативних.

Про це заявив військовий експерт, військовий пілот-інструктор та полковник запасу Роман Світан в ефірі "24 каналу".

За його словами, проблем з аеродромами абсолютно жодних немає.

"Є питання, можливо, пов’язані з безпекою, авіаційною безпекою, перекиданням техніки чи неготовністю інженерно-технічного складу для приймання літаків. Прийняти літаки – це одне, а обслуговувати – інше", – пояснив він.

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Він додає, що як тільки буде повна готовність технічного персоналу та льотного складу, ми отримаємо F-16.

"Проте є питання з ухваленням фінансування для України, передачею дальніх засобів ураження, серйозних партій озброєння", - додав він.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив про те, що американські винищувачі вже злітали з території України. Літаки F-16 вже можна було б розмістити на території нашої країни, адже у нас є відповідний досвід їх обслуговування.

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