Україна готує бойовий лазер: у ЗСУ назвали терміни появи нової зброї

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Україна може вже найближчими місяцями отримати власні лазерні системи для ураження повітряних цілей. Над їхнім створенням працюють як фахівці Збройних сил України, так і приватні українські компанії.

Про це під час брифінгу повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, передає УНІАН.

За його словами, нова система вже демонструє здатність протидіяти FPV-дронам і нині проходить етап відпрацювання можливостей щодо перехоплення ударних безпілотників «Шахед».

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«Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над „шахедами“. І це історія найближчих двох-трьох місяців — у нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети, вражати засоби повітряного нападу», — сказав Лебеденко.

Він наголосив, що розвиток бойових лазерних технологій є одним із найперспективніших напрямів посилення української протиповітряної оборони.

«Це дійсно перспективний напрямок, і сьогодні це все вдається», — додав заступник головнокомандувача ЗСУ.

Якщо розробку завершать у заявлені терміни, лазерні комплекси можуть стати додатковим інструментом для боротьби з російськими дронами, насамперед FPV-апаратами та безпілотниками «Шахед».

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Нагадаємо, раніше вже йшлося, що українська компанія Celebra Tech завершує випробування вдосконаленого лазера «Тризуб». Цей комплекс інтегрували у мобільну систему боротьби з дронами і він здатен уражати ворожі дрони на відстані до 5 км.

Також відомо, що розроблено лазерну систему Sunray, яка компактно розміщується в пікапі та безшумно знищує дрони за секунди. Вартість установки — кілька сотень тисяч доларів, що значно дешевше за західні аналоги.

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