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Україна готує бойовий лазер: у ЗСУ назвали терміни появи нової зброї
У ЗСУ розповіли, коли Україна може отримати бойовий лазер для боротьби з дронами.
Україна може вже найближчими місяцями отримати власні лазерні системи для ураження повітряних цілей. Над їхнім створенням працюють як фахівці Збройних сил України, так і приватні українські компанії.
Про це під час брифінгу повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, передає УНІАН.
За його словами, нова система вже демонструє здатність протидіяти FPV-дронам і нині проходить етап відпрацювання можливостей щодо перехоплення ударних безпілотників «Шахед».
«Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над „шахедами“. І це історія найближчих двох-трьох місяців — у нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети, вражати засоби повітряного нападу», — сказав Лебеденко.
Він наголосив, що розвиток бойових лазерних технологій є одним із найперспективніших напрямів посилення української протиповітряної оборони.
«Це дійсно перспективний напрямок, і сьогодні це все вдається», — додав заступник головнокомандувача ЗСУ.
Якщо розробку завершать у заявлені терміни, лазерні комплекси можуть стати додатковим інструментом для боротьби з російськими дронами, насамперед FPV-апаратами та безпілотниками «Шахед».
Нагадаємо, раніше вже йшлося, що українська компанія Celebra Tech завершує випробування вдосконаленого лазера «Тризуб». Цей комплекс інтегрували у мобільну систему боротьби з дронами і він здатен уражати ворожі дрони на відстані до 5 км.
Також відомо, що розроблено лазерну систему Sunray, яка компактно розміщується в пікапі та безшумно знищує дрони за секунди. Вартість установки — кілька сотень тисяч доларів, що значно дешевше за західні аналоги.