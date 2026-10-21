Україна готує FREYJA до випробувань: про що Зеленський домовився з Норвегією

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна розраховує провести випробування європейської антибалістичної системи FREYJA до кінця 2026 року. Наразі вже є перші результати у створенні окремих елементів системи, а Київ і партнери працюють над прискоренням розробки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, генеральним директором норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками корпорації.

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«Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року», — зазначив глава держави.

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Норвегія готує додаткову оборонну підтримку

Під час зустрічі сторони також обговорили постачання озброєння для України. Зеленський наголосив на важливості систем протиповітряної оборони NASAMS, які виробляє Kongsberg і які використовують для захисту українців та критичної інфраструктури від російських ракетних і дронових атак.

Президент висловив сподівання, що вже в листопаді Україна отримає додаткові пакети оборонної допомоги від партнерів.

Окремою темою переговорів стала розробка нових можливостей супутникового зв’язку для українських військових. За словами Зеленського, Україна планує залучати партнерів, які можуть допомогти в реалізації цього напряму.

Норвегія також бере участь у європейській програмі FREYJA, спрямованій на створення антибалістичної системи для посилення захисту від ракетних загроз.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз передає Україні 3,3 млрд євро на ракети й дрони. Президентка Єврокомісії Фон дер Ляєн наголосила, що рішення ухвалене на тлі безперервних російських атак на Київ та інші українські міста.

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