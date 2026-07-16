Україна готує надшвидку ракету проти балістики: що вона зможе збивати

Ракета FP-7 / © скриншот з відео

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Українська оборонна компанія Fire Point планує вже влітку 2027 року перевірити в дії нову систему протиракетної оборони Freya. Під час випробування розробники мають намір уперше спробувати перехопити балістичну ракету.

Як розповіла технічна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв’ю Janes, тест орієнтовно запланований на липень 2027 року.

Це раніше, ніж передбачалося спочатку. Генеральний конструктор компанії Денис Штілерман до цього говорив, що першого перехоплення очікують до кінця 2027-го.

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Основою системи Freya має стати зенітна ракета FP-7.x, створена на базі української балістичної ракети FP-7. Новий перехоплювач, за попередніми даними, зможе розвивати швидкість до 2200 м/с і знищувати цілі на висоті від 20 до 25 км.

Раніше також повідомлялося, що дальність дії FP-7.x може становити до 80 км. Для порівняння, швидкість базової FP-7 оцінюють приблизно у 1500 м/с.

Яким буде принцип перехоплення

На початковому етапі FP-7.x планують оснастити осколково-фугасною бойовою частиною. У такому разі балістичну ракету уражатимуть вибуховою хвилею та уламками поблизу цілі.

Подібний підхід застосовано в ракеті PAC-2 GEM-T для комплексу Patriot. Вона не обов’язково врізається у ворожу ракету, а підривається поруч, пошкоджуючи її або збиваючи із заданої траєкторії.

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Водночас Fire Point вивчає можливість подальшого переходу до технології hit-to-kill. Вона передбачає знищення цілі внаслідок прямого зіткнення з ракетою-перехоплювачем.

Такий принцип реалізований у PAC-3 MSE. Його перевага полягає у можливості знищити не лише саму ракету, а й її бойову частину.

Для впровадження hit-to-kill українському перехоплювачу, ймовірно, знадобиться високоточна система керування та поперечного маневрування. Аналогічні рішення використовують у PAC-3 MSE та європейській ракеті Aster 30.

Хто може допомогти Україні

Прискорити роботи над Freya може міжнародна співпраця в межах Антибалістичної коаліції. Її учасники домовилися спільно працювати над дослідженнями та створенням сучасних засобів протиракетної оборони.

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До коаліції, окрім України, увійшли Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що перша європейська антибалістична система Freya почне працювати вже протягом наступних 12 місяців. За його словами, Україна завершує розробку ракети-перехоплювача для цього проєкту.

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