Атака на Москву / © ТСН.ua

На тлі дефіциту західних озброєнь Україна прискорює розроблення власних далекобійних ракет і ударних систем. Деякі з них здатні долітати до столиці держави-агресорки Москви.

Про це пише Foreign Policy.

Як зазначає видання, українські безпілотники регулярно завдають ударів на сотні та навіть тисячі кілометрів від лінії фронту, руйнуючи російську енергетичну інфраструктуру, військові склади та аеродроми. Однак для більш потужних та точних ударів Україна робить ставку на власні ракетні розроблення, зокрема балістичні та крилаті ракети.

Серед них — ракета «Сапсан» та крилата ракета «Фламінго», здатна вражати цілі на відстані до 3000 км та нести бойову частину масою понад тонну. Розробники зазначають, що застосування супутникової навігації із захистом від перешкод підвищує стійкість до систем ППО.

«Ця нова зброя — і подальші розроблення військових технологій великої дальності — можуть не одразу змінити динаміку війни в Україні. Але вітчизняний арсенал, здатний завдавати потужних ударів по будь-якій точці Росії, допомагає зрівняти умови гри», — пише видання.

Foreign Policy серед українських збройових компаній виокремило компанію Fire Point, яка виросла зі стартапу у великого виробника оборонної продукції. Вона збільшила випуск безпілотників із сотень одиниць 2023 року до десятків тисяч 2024-го і зараз нарощує виробництво ракет.

«Балістичні ракети малої та великої дальності, FP-7 та FP-9 відповідно, матимуть ще вищу швидкість та точніші ударні можливості. Fire Point стверджує, що до кінця літа вони досягнуть Москви», — йдеться у публікації.

Українські інженери використовують прискорені методи розроблення та виробництва, спираючись на доступні технології та власні дослідження. Водночас вартість таких систем істотно нижча за західні аналоги, що полегшує їхнє масштабування.

Експерти зазначають, що розвиток власного ракетного потенціалу дозволяє Україні підвищити гнучкість у виборі цілей та знизити залежність від зовнішнього постачання. Однак вони наголошують, що такі програми вимагають значних ресурсів, часу та промислової бази.

Українська балістика: що відомо

Нагадаємо, 27 лютого було оприлюднено відео запуску нової української балістичної ракети FP-7.

Експерти зауважили про деякі особливості цієї зброї. Вочевидь, збройова компанія Fire Point, яка є виробником цих ракет, пішла шляхом спрощення, щоб пришвидшити їхнє застосування у війні проти РФ.

Раніше співзасновник української збройової компанії Fire Point Денис Штілерман повідомляв про підготовку до завершення кодифікації нової балістичної ракети FP‑7.