- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готує сюрприз у небі: про що Зеленський домовився зі шведами
Україна готова до спільного виробництва дронів зі Швецією та обговорює можливість придбання винищувачів Gripen.
Україна має намір масштабувати виробництво безпілотників та розвивати партнерство зі Швецією у цій сфері.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу зі шведським прем’єр-міністром.
“Ми хочемо будувати дрони. Ми дуже зацікавлені і відкриті до співпраці зі Швецією. У нас прекрасні відносини та значний бойовий досвід. Сьогодні українські дрони — одні з найкращих у світі, і ми будемо масштабувати виробництво спільно зі Швецією”, — наголосив Зеленський.
Президент повідомив, що Україна веде перемовини з керівництвом компанії Saab щодо можливого партнерства у виробництві безпілотників та літаків.
Окремо Зеленський торкнувся питання винищувачів Gripen. За його словами, дискусія триває не лише навколо постачання літаків, а й навколо фінансування, підготовки пілотів і майбутньої модернізації українського флоту.
“Є літаки нового покоління, ми дуже розраховуємо на ту кількість, про яку говорили. Ми також обговорюємо можливість використання інших, менш сучасних машин, щоб прискорити процес. Головне, що вже є політичне рішення про можливість Україні купити літаки й побудувати сучасний повітряний флот”, — додав він.
Президент наголосив, що нині Україна отримала “політично позитивний сигнал” щодо розвитку повітряного партнерства зі Швецією.
Крім того, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, коли Україна отримає перші винищувачі Gripen.