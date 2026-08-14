Україна готує важливу угоду з Японією: у РНБО розкрили деталі переговорів

Прапор Японії / © Reuters

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Україна провела переговори з Японією щодо можливого приєднання країни до ініціативи Drone Deal.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко за підсумками зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Масаші Накаґоме, інформує FREEДОМ.

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Під час зустрічі представники України та Японії також обговорили взаємодію у сфері безпілотних технологій, питання енергетичної безпеки та подальше відновлення України.

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За словами Клименка, підтримка Японії є особливо важливою на тлі продовження російських атак по українській енергетичній інфраструктурі.

«Росія продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі, тому допомога Японії особливо важлива для оновлення та стійкості нашої енергосистеми. Розраховуємо і на своєчасне отримання запланованих постачань необхідного обладнання», — зазначив секретар РНБО.

Клименко наголосив, що Україна має значний практичний досвід та власні технологічні рішення у сфері безпілотних систем, які можуть стати основою для подальшого партнерства з Японією.

«Окремо говорили про співпрацю у сфері безпілотних технологій і можливе приєднання Японії до ініціативи Drone Deal. В України є унікальний досвід і технологічні рішення у цій сфері, які відкривають нові можливості для партнерства», — підсумував секретар РНБО.

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Раніше повідомлялося, що Японія протестує проти російської символічної діяльності на спірних Курильських островах.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив візит російського диктатора Путіна на острів Ітуруп, який Японія вважає своєю територією.

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