Україна готує відповідь на реактивні безпілотники: Ігнат розповів деталі

Дрон-перехоплювач / © SkyFall

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Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні безпілотники, які через високу швидкість створюють додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у коментарі DW.

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За словами Ігната, збільшення кількості російських реактивних безпілотників почали помічати ще на початку 2026 року. Однак особливо помітною ця тенденція стала в липні. Тоді РФ використала проти України у п’ять разів більше реактивних дронів, ніж місяцем раніше. При цьому йдеться без урахування «Бандеролей», кількість яких також збільшилася.

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Нині частка реактивних безпілотників у звичайних російських атаках може становити від третини до половини всіх застосованих апаратів. За словами Ігната, в окремі ночі їхня кількість сягала двох третин.

«Зараз у звичайних атаках застосовується від третини до половини реактивних. Бувають ночі, коли дві третини реактивних і третина звичайних. Тенденція йде до того, що реактивних стає більше», — наголосив Ігнат.

Чому реактивні дрони складніше збивати

Представник Повітряних сил пояснив, що основною проблемою для української ППО є швидкість і висота польоту таких безпілотників. Це створює труднощі як для дронів-перехоплювачів, так і для мобільних вогневих груп.

«Перехоплювач розганяється приблизно до 300 кілометрів на годину, тоді як ціль іде на 400 і більше — наздогнати її фізично неможливо. Мобільні вогневі групи на такій швидкості не влучать, а висота польоту близько 5 км виводить апарати за межі досяжності ПЗРК, чия межа приблизно 4,5 км», — каже Ігнат.

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Тому для знищення таких цілей українські військові поки змушені використовувати дорожчі засоби ураження.

«Тож збивати доводиться поки що дорогими засобами — зенітними ракетами малого й середнього радіуса або авіацією», — додав він.

За словами Ігната, українські винищувачі F-16 і Mirage також застосовують проти реактивних безпілотників авіаційні гармати, а не лише ракети. Однак таке використання літаків створює додаткове навантаження на їхній ресурс.

Чи можуть допомогти Gepard

Ігнат також зазначив, що з реактивними дронами здатні боротися німецькі зенітні самохідні установки Gepard. Проблемою при цьому залишається їхній обмежений радіус дії.

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Gepard може прикривати територію приблизно в радіусі п’яти кілометрів і працювати по цілях на висоті близько 4,5 кілометра.

«Що таке п’ять кілометрів на карті України? Це краплинка. Скільки треба таких систем? Тому наша ППО має об’єктове прикриття, тобто прикривають об’єкти, напрямки, міста», — пояснив представник Повітряних сил.

Водночас, за словами Ігната, Україна має шукати нові та інноваційні способи протидії реактивним безпілотникам. Одним із таких рішень можуть стати дрони-перехоплювачі з реактивними двигунами.

Українські виробники вже працюють над створенням таких апаратів, які мають дозволити ефективніше протидіяти швидкісним цілям.

Раніше повідомлялося, що Росія застосовує психологічний терор за зразком нацистів під час Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги та виснаження населення.

Ми раніше інформували, що російські окупанти змінили тактику і запускають по столиці поодинокі реактивні безпілотники хвилями, намагаючись тримати місто в напруженості та виснажувати сили ППО.

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