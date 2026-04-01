ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Україна готується розгорнути рої «розумних» дронів-перехоплювачів проти «шахедів»

Наразі Україна здатна виробляти щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів щодоби.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Дрон-перехоплювач UEB-1

Україна розробляє «розумні» рої дронів-перехоплювачів, які використовуватимуться для знищення цілей противника та посилення захисту від масованих повітряних атак.

Про це повідомляє Business Insider.

Передбачається, що такі безпілотники навчатимуться діяти в умовах бойових дій як єдина система, координуючи свої дії у повітрі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна здатна виробляти щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів щодоби.

Ця технологія розглядається як наступний етап розвитку безпілотників-перехоплювачів, які за останній рік стали одним із ключових елементів оборони завдяки своїй відносно низькій вартості та можливості масштабування.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про значні результати їх застосування.

«Дрони-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі цілей, а їхня ефективність лише за місяць зросла на 55%», — зазначалося раніше.

Очікується, що рої таких безпілотників дозволять одному оператору керувати одразу кількома апаратами — як на близькій відстані, так і дистанційно.

Крім того, розглядається можливість навчити дрони взаємодіяти між собою безпосередньо під час польоту для більш ефективного ураження цілей.

Одна з концепцій уже наближається до етапу масштабного впровадження на фронті. Над її реалізацією працюють кілька компаній у межах інноваційного кластера Brave1.

Водночас українські військові вже активно застосовують дрони-перехоплювачі для повітряних таранів.

Такі апарати оснащені невеликими боєголовками: вони спрямовуються безпосередньо на ціль і підриваються, знищуючи її у повітрі.

Раніше повідомлялося, що українська армія вчиться ще краще збивати російські дрони, і для цього створюють нові екіпажі безпілотників-перехоплювачів та автоматизують ППО.

Ми раніше інформували, що в Україні приватною ППО вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема «Shahed» та «Zala».

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie