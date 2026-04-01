Україна готується розгорнути рої «розумних» дронів-перехоплювачів проти «шахедів»
Наразі Україна здатна виробляти щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів щодоби.
Україна розробляє «розумні» рої дронів-перехоплювачів, які використовуватимуться для знищення цілей противника та посилення захисту від масованих повітряних атак.
Про це повідомляє Business Insider.
Передбачається, що такі безпілотники навчатимуться діяти в умовах бойових дій як єдина система, координуючи свої дії у повітрі.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна здатна виробляти щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів щодоби.
Ця технологія розглядається як наступний етап розвитку безпілотників-перехоплювачів, які за останній рік стали одним із ключових елементів оборони завдяки своїй відносно низькій вартості та можливості масштабування.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про значні результати їх застосування.
«Дрони-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі цілей, а їхня ефективність лише за місяць зросла на 55%», — зазначалося раніше.
Очікується, що рої таких безпілотників дозволять одному оператору керувати одразу кількома апаратами — як на близькій відстані, так і дистанційно.
Крім того, розглядається можливість навчити дрони взаємодіяти між собою безпосередньо під час польоту для більш ефективного ураження цілей.
Одна з концепцій уже наближається до етапу масштабного впровадження на фронті. Над її реалізацією працюють кілька компаній у межах інноваційного кластера Brave1.
Водночас українські військові вже активно застосовують дрони-перехоплювачі для повітряних таранів.
Такі апарати оснащені невеликими боєголовками: вони спрямовуються безпосередньо на ціль і підриваються, знищуючи її у повітрі.
Раніше повідомлялося, що українська армія вчиться ще краще збивати російські дрони, і для цього створюють нові екіпажі безпілотників-перехоплювачів та автоматизують ППО.
Ми раніше інформували, що в Україні приватною ППО вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема «Shahed» та «Zala».