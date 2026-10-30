Україна збиватиме балістичні ракети власною зброєю: Fire Point назвала терміни

Ракетна атака / © ТСН.ua

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Українська оборонна компанія Fire Point очікує на дозвіл європейських партнерів і постачання необхідних комплектувальних, щоб розпочати інтеграцію систем та перейти до випробувань власної протибалістичної ракети. Компанія вже розробила ракету, яка здатна літати під керуванням ситуаційного центру, однак подальша робота залежить від отримання іноземних компонентів.

Про це заявив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман в ефірі телеканалу «1+1» у межах національного телемарафону.

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За його словами, українська сторона вже виконала всі завдання, які залежали від власних розробників. Наразі компанія чекає на дозвіл від окремих європейських держав передати необхідні деталі. Штілерман не став уточнювати, про які саме країни йдеться.

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Після отримання комплектувальних Fire Point планує інтегрувати їх у розроблену систему, а потім провести тестові перехоплення. Під час випробувань українська протибалістична ракета має перехоплювати інші ракети свого ж виробництва.

«Як тільки вони будуть поставлені, ми одразу починаємо інтеграцію, після чого почнемо робити тестові перехоплення, коли ми будемо своїми FP-7 перехоплювати свої ж FP-7 або FP-9 на тестових пусках», — пояснив конструктор.

Штілерман зазначив, що європейська бюрократія останнім часом прискорилася, однак темпи ухвалення рішень усе ще не відповідають потребам української оборонної промисловості. За його словами, партнери обіцяють надати необхідні компоненти найближчим часом — ідеться про кілька тижнів.

Після їхнього надходження компанія зможе перейти до інтеграції систем. Штілерман прогнозує, що випробування протибалістичної розробки відбудуться не пізніше першої половини 2027 року. Водночас він не виключив, що за сприятливого перебігу робіт перші тестові перехоплення можуть відбутися значно раніше — навіть до Нового року.

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Нагадаємо, Денис Штілерман також повідомив, що український виробник зброї Fire Point не створюватиме нових моделей крилатих ракет, зосередившись на балістиці.

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