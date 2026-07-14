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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Україна і Франція уклали масштабну оборонну угоду: Зеленський розкрив деталі про ракети і винищувачі

Зеленський повідомив про новий пакет оборонної співпраці з Францією. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет SCALP, системи SAMP/T NG, винищувачі Rafale та посилить антибалістичний захист.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Україна і Франція уклали масштабну оборонну угоду: Зеленський розкрив деталі про ракети і винищувачі

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення масштабних домовленостей із Францією у сфері оборонної співпраці. За його словами, йдеться не лише про нові постачання озброєння, а й про передавання ліцензій на виробництво сучасних видів зброї та посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави заявив після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Результатом наших перемовин з Емманюелем та роботи наших команд є важлива домовленість між Україною і Францією, реально лідерський крок Франції в оборонній співпраці з Україною в інтересах всієї Європи», — наголосив Зеленський.

За словами президента, Франція передасть Україні ліцензії на виробництво високоточного озброєння.

«Україна отримує ліцензії на виробництво дуже серйозної зброї — ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30. Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA — нашої особливої майбутньої сили», — повідомив глава держави.

ППО для України

Окремий блок домовленостей стосується зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначив Зеленський, Україна стане першою країною, яка отримає новітні франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T NG, призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей.

Крім того, вже цього року Франція передасть Україні ще два комплекси SAMP/T, а Франція та Італія прискорять постачання ракет Aster 30, які мають надійти до жовтня.

Ще одним важливим елементом співпраці стане посилення бойової авіації України.

«Відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності», — заявив президент.

Новий пакет українсько-французької оборонної співпраці передбачає не лише передавання сучасного озброєння, а й локалізацію виробництва окремих видів ракетного озброєння, розвиток систем протиракетної оборони та початок переозброєння Повітряних сил України багатоцільовими винищувачами Rafale.

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Дата публікації
Кількість переглядів
569
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