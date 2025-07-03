Україна масштабує виробництво дронів: Умєров розповів, скільки виготовлятимуть на рік

Дрон / © Pixabay

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Українська оборонна промисловість має потужності для виготовлення до 10 мільйонів безпілотників на рік.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, ключем до реалізації потенціалу є належне фінансування та міжнародна співпраця.

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«Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження», — наголосив Умєров.

За словами міністра, уряд запускає проєкт залучення інвестицій до оборонної галузі, а також готовий допомагати компаніям у пошуку партнерів, зокрема через створення спільних підприємств.

Окрема увага приділяється кооперації з партнерами по формату «Рамштайн».

Україна планує поєднати власні технології з виробничими потужностями інших країн для масштабування виробництва озброєння, необхідного для Сил оборони.

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Нагадаємо, за словами Івана Тимочка, розробляючи дрони-перехоплювачі для знешкодження «шахедів», Україна повинна враховувати, що будь-який засіб ураження дуже швидко втрачає свою актуальність.

Він наголосив, що паралельно має проводитися підготовка фахівців, які будуть випробовувати перехоплювач, а після апробації має відбуватися напрацювання певної тактики його використання.

В Україні є приблизно 6–8 проектів дронів-перехоплювачів, які зможуть діяти автономно, включаючи використання машинного зору та автоматичного управління.

Також на саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський та французький лідер держави Еммануель Макрон домовилися про запуск виробництва дронів за участю Renault на території України.

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