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Україна масштабує виробництво дронів: Умєров розповів, скільки виготовлятимуть на рік
Уряд України запускає ініціативу співпраці з партнерами з «Рамштайну» для спільного виробництва озброєння.
Українська оборонна промисловість має потужності для виготовлення до 10 мільйонів безпілотників на рік.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, ключем до реалізації потенціалу є належне фінансування та міжнародна співпраця.
«Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження», — наголосив Умєров.
За словами міністра, уряд запускає проєкт залучення інвестицій до оборонної галузі, а також готовий допомагати компаніям у пошуку партнерів, зокрема через створення спільних підприємств.
Окрема увага приділяється кооперації з партнерами по формату «Рамштайн».
Україна планує поєднати власні технології з виробничими потужностями інших країн для масштабування виробництва озброєння, необхідного для Сил оборони.
Нагадаємо, за словами Івана Тимочка, розробляючи дрони-перехоплювачі для знешкодження «шахедів», Україна повинна враховувати, що будь-який засіб ураження дуже швидко втрачає свою актуальність.
Він наголосив, що паралельно має проводитися підготовка фахівців, які будуть випробовувати перехоплювач, а після апробації має відбуватися напрацювання певної тактики його використання.
В Україні є приблизно 6–8 проектів дронів-перехоплювачів, які зможуть діяти автономно, включаючи використання машинного зору та автоматичного управління.
Також на саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський та французький лідер держави Еммануель Макрон домовилися про запуск виробництва дронів за участю Renault на території України.