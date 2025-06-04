Україна має нові домовленості щодо постачань зброї: Умєров про підсумки "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров / © скриншот з відео

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Україна домовилась зі своїми західними партнерами, що уся зброя зі спільних оборонних підприємств як в Україні, так і за кордоном, йтиме виключно на потреби української армії допоки триває війна з Росією.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі у середу, 4 червня.

«Ця зустріч показала наші спільні цілі, і ми це обговорювали. Наші партнери мене спитали, чи може Україна побудувати підприємства в їхніх країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю. Тож ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена за кордоном українськими компаніями, відправлятиметься до України, допоки триватиме війна», — повідомив Умєров.

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Міністр не назвав ці спільні підприємства, які вироблятимуть зброю за кордоном, але, за його словами, ця ініціатива вже отримала назву «Інвестиція Рамштайну в промисловість».

«Тож, країни-члени можуть побудувати великі підприємства в Україні, а ми будуємо підприємства в інших країнах. Українські дрони змінили сценарій війні, і вони зможуть змінити підготовку країн-учасників Рамштайну до майбутнього. Тож, ми сподіваємося, що це буде підтримувати програму Євросоюзу на 50 мільярдів євро для виробництва, і наші партнери готові далі просуватися вперед, і це ситуація позитивна для всіх сторін», — зазначив він.

Рустем Умєров також визнав, що українські компанії будуть створені з метою стати глобальними гравцями на ринку зброї.

Нагадаємо, ніхто не знає, як довго США надаватимуть військову допомогу Україні, тому Київ нарощує виробництво власного озброєння. Через три роки після початку повномасштабної війни український ВПК виробляє зброї більше, ніж будь-коли за всю історію країни.

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