Україна має ракети рівня "Taurus": Федоров розповів про нові можливості ЗСУ

Україна має ракети рівня «Taurus» / © Associated Press

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна вже має аналог німецьких ракет «Taurus», але Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження

Про це він заявив на брифінгу з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві 11 травня, пише Інтерфакс-Україна.

Україна має аналог ракет Taurus: що відомо

Під час коментування актуальності постачання для України німецьких ракет «Taurus» міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що Україна вже має аналог таких ракет.

«Якщо говоримо про „Taurus“, то, звичайно, у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції, схожій і більшій. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження», — заявив Федоров.

Він додав, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження.

Також міністр оборони повідомив, що наразі Україна отримує певну незалежність в цьому напрямку.

«Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре», — заявив Федоров.

У березні 2026 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина поки не планує постачати Україні ракети «Taurus», оскільки Україна має у своїх арсеналах далекобійну зброю, яка дозволяє ефективно захищатися.

В Україні дефіцит ракет до Patriot та IRIS-T

Нагадаємо, Україна наразі відчуває гострий дефіцит ракет для сучасних систем ППО, таких як «Patriot», «NASAMS» та «IRIS-T». За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, через інтенсивні російські обстріли протягом зими та складнощі з постачанням, підрозділи опинилися на «голодному пайку».

Пускові установки часто залишаються напівпорожніми, що змушує командування розосереджувати обмежені запаси між регіонами для підтримки мінімального рівня захисту.

Ситуація ускладнюється великими витратами боєприпасів під час масованих атак на енергетику та зростанням глобального попиту на засоби ППО через конфлікт на Близькому Сході.

Попри снарядний голод, українські військові продовжують ефективно використовувати наявний арсенал.

