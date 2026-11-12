Україна може отримати 16 літаків із Чехії: ними планують полювати на російські реактивні дрони

Пускова установка реактивних безпілотників / © Defence express

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Україна може отримати від Чехії 16 навчально-бойових літаків L-39 Skyfox, які планують використовувати для протидії російським безпілотникам, зокрема реактивним дронам.

Про це під час візиту до Києва заявив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек, повідомляє Idnes.cz.

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За словами посадовця, раніше вже була підтверджена можливість передати Україні чотири літаки. Тепер до цієї кількості можуть додати ще 12.

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«Чотири з них уже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12, і це попереднє підтвердження того, що це можливо», — сказав Гавлічек.

Отже, загалом ідеться про потенційну передачу Україні 16 літаків L-39 Skyfox.

Раніше Київ і Прага також обговорювали постачання легких штурмовиків L-159. Їх розглядали як засіб для знищення безпілотників. Під час одного зі своїх візитів до української столиці про таку можливість повідомляв і президент Чехії Петр Павел.

Однак ця ініціатива не отримала підтримки урядової коаліції. Там пояснили, що L-159 необхідні чеським військовим. Проти передавання літаків Україні, зокрема, виступала партія SPD, яка має квоту на посаду міністра оборони.

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Додатковою проблемою стало те, що виробництво L-159 уже припинене. Натомість чеська авіабудівна компанія Aero Vodochody запропонувала Україні сучаснішу модель — L-39 Skyfox.

Ці літаки оснащені двигуном Williams FJ44 та оновленим радіоелектронним обладнанням. Завдяки цим характеристикам Skyfox, за оцінкою виробника, може бути придатнішим для завдань протидії безпілотникам, зокрема російським реактивним дронам.

Раніше повідомлялося, що Італійська влада може піти на фактичне припинення подальших постачань ракет Aster.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що взимку в Україні випробують першу європейську систему протибалістичного захисту Freyja.

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