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Україна може отримати нову зброю проти російських ракет: експерт розкрив можливий сценарій
Україні знадобляться нові, економічно ефективніші розробки, а також заходи для знищення місць запуску ракет і безпілотників.
Росія розвиває малогабаритні далекобійні крилаті ракети «Філін», які можуть бути значно дешевшими за засоби протиповітряної оборони, що використовуються для їх перехоплення.
Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в етері 24 каналу.
За словами Криволапа, ракета «Філін» має стрілоподібне крило, що забезпечує їй кращі аеродинамічні характеристики. Росіяни заявляють, що вона може розвивати швидкість до 800 км/год, однак експерт зазначив, що поки не бачив підтверджень таких показників.
Водночас, за його словами, на великій висоті фіксували ціль, яка рухалася зі швидкістю майже 1000 км/год.
«Філін» має стрілоподібне крило. Вона вже має більш-менш непогану аеродинаміку. І вона, за заявами росіян, може розганятися до 800 км. Чесно кажучи, поки що з цією ракетою не бачили такої швидкості. Але, що цікаво, що на великих висотах була помічена ціль, яка йшла зі швидкістю майже 1000 км, і схоже на те, що це була ракета типу або «Філін», або «Герань-5». Вона йшла високо — 6000 м. І висока швидкість — майже 1000 км/год. Тобто вона була в трансзвуковій зоні», — сказав експерт.
Криволап вважає, що Росія й надалі намагатиметься налагодити масове виробництво недорогих крилатих ракет.
За оцінкою авіаексперта, одна з цілей застосування дешевих ракет — змусити Україну витрачати на їхнє знищення значно дорожчі боєприпаси.
«Фактично „Філін“ — це дешева крилата ракета. Для того, щоб змусити нас використовувати ракети, які будуть значно більшої вартості, ніж оці „Філіни“ або „Герані-5“. Тому наша відповідь буде не в площині збільшення кількості ракет Sidewinder, якими ми будемо це збивати за допомогою літаків F-16, або ракетами МІСА з Міражів, або ракетою F-60 з МіГ-29», — зазначив Криволап.
На його думку, Україні варто розробляти дешевші засоби ураження, здатні перехоплювати такі цілі із землі за допомогою зенітно-ракетних комплексів.
Окрім створення нових засобів протиповітряної оборони, Криволап наголосив на важливості знищення місць запуску російських ракет і дронів.
Він також звернув увагу на повідомлення про те, що для запуску «Філіна» нібито не потрібні спеціальні майданчики для безпілотників — так звані дронопорти. Водночас експерт підкреслив, що ця інформація поки не підтверджена.
«Але є таке повідомлення, що для „Філіна“ не треба будувати дронопорти, вони здатні самі розганятися до таких великих швидкостей. Це все заяви. Це ще не перевірено, але в цьому напрямку росіяни будуть рухатися однозначно», — пояснив Криволап.
Раніше повідомлялося, що Росія випробовує нову балістичну ракету дальністю до 800 кілометрів.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує використовувати терор проти цивільних в Україні як головний важіль тиску під час мирних перемовин.