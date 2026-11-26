Eurofighter Typhoon / © Reuters

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Україна звернулася до Італії із запитом на отримання від 10 до 20 винищувачів Eurofighter Typhoon першого покоління, які італійські Військово-повітряні сили планують поступово вивести з експлуатації.

Про це повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, переговори між Києвом і Римом тривають, однак остаточного рішення про передачу літаків поки немає.

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Італія наразі має 26 винищувачів Eurofighter Typhoon першої серії (Tranche 1). Їх планують замінити 24 новими літаками, закупівлю яких передбачає контракт із компанією Leonardo, укладений у грудні 2024 року.

Згідно з документами італійського парламенту, старі винищувачі мають почати виводити з експлуатації від 2028 року через завершення терміну служби.

Чи погодиться Італія передати літаки Україні

За даними австрійського видання Militär Aktuell із посиланням на Il Giornale d'Italia, кількість винищувачів, можливі терміни постачання та необхідні дозволи залишаються невизначеними.

Міністерство оборони Італії офіційно не підтвердило український запит. Міністр оборони Гвідо Крозетто також поки не коментував можливу передачу літаків.

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Як повідомляє Milano Finanza, це питання могло обговорюватися під час зустрічі прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні з президентом України Володимиром Зеленським 13 листопада в Дубліні. Після переговорів Зеленський повідомив, що сторони обговорювали протиповітряну оборону та ракети.

Водночас передача винищувачів може зіткнутися з політичними перешкодами. Партія «Ліга» Маттео Сальвіні виступає проти продовження військової допомоги Україні до 2027 року. Крім того, деякі італійські сенатори вважають, що навіть передавання техніки, яку планують списати, потребуватиме схвалення парламенту.

За повідомленням La Repubblica, додаткове напруження у відносинах виникло після ймовірних ударів українських безпілотників по російських суднах у лівійському порту Бенгазі 22 листопада. Згодом Крозетто викликав українського військового аташе, який прибув разом із послом Ігорем Брусилом.

Чим Eurofighter Typhoon можуть допомогти Україні

Винищувачі першого покоління Eurofighter Typhoon розробляли насамперед для перехоплення повітряних цілей. Їхні можливості завдавати ударів по наземних об'єктах обмежені.

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Для України ці літаки могли б стати додатковим засобом боротьби з російськими безпілотниками та ракетами, а також допомогти протидіяти ворожій авіації, яка застосовує керовані авіабомби поблизу лінії фронту.

У разі отримання Eurofighter вони доповнять американські F-16 та французькі Mirage 2000. Також очікується, що в майбутньому Україна зможе отримати шведські Gripen.

Водночас поява нового типу винищувачів вимагатиме додаткового навчання пілотів, постачання запчастин і створення системи технічного обслуговування.

Варто зазначити, що Велика Британія раніше вже зняла з озброєння власні Eurofighter Typhoon першого покоління, однак Україні їх не передавала.

Винищувачі для України: останні новини

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна може отримати додаткові винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Зокрема, нові літаки очікують від Бельгії.

За словами глави держави, українським Повітряним силам необхідно ще щонайменше 40 винищувачів F-16, оскільки частина наявних літаків постійно перебуває на ремонті та технічному обслуговуванні й не може виконувати бойові завдання.

Водночас під час 37-го засідання у форматі «Рамштайн» Бельгія оголосила про намір передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Крім літаків, країна планує надати ракети для протиповітряної оборони, а також 70-мм і 20-мм боєприпаси для F-16.

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