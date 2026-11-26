Patriot / © Twitter

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Пентагон повідомив про плани розширити промислову взаємодію з європейськими партнерами та Україною для нарощування випуску систем Patriot.

Про це американське оборонне відомство заявило у відповіді на запит Голосу Америки.

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У Пентагоні зазначили, що від початку підтримували ініціативи, спрямовані на поглиблення міжнародної промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання. Це має допомогти збільшити обсяги виробництва як наявних, так і майбутніх модифікацій комплексів Patriot.

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У відомстві також розповіли про заходи, які вже вживають для реалізації цієї стратегії.

«Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині», — йдеться у заяві Пентагону.

Водночас американське оборонне відомство не надало чіткої відповіді щодо повідомлень про затримки з постачанням Україні ракет-перехоплювачів. У Пентагоні ані підтвердили, ані спростували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що попри політичні домовленості та позитивну реакцію виробників, Україна поки не має необхідних ліцензій для організації виробництва ракет PAC-2 і PAC-3.

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Ми раніше інформували, що міністр оборони США Піт Гегсет досі не дав остаточного дозволу на передавання Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, хоча Вашингтон погодив їх постачання.

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