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Україна може отримати особливу роль у виробництві Patriot: у США зробили заяву про оборонну співпрацю
У США збільшити виробництво систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot і посилити ланцюги постачання.
Пентагон повідомив про плани розширити промислову взаємодію з європейськими партнерами та Україною для нарощування випуску систем Patriot.
Про це американське оборонне відомство заявило у відповіді на запит Голосу Америки.
У Пентагоні зазначили, що від початку підтримували ініціативи, спрямовані на поглиблення міжнародної промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання. Це має допомогти збільшити обсяги виробництва як наявних, так і майбутніх модифікацій комплексів Patriot.
У відомстві також розповіли про заходи, які вже вживають для реалізації цієї стратегії.
«Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині», — йдеться у заяві Пентагону.
Водночас американське оборонне відомство не надало чіткої відповіді щодо повідомлень про затримки з постачанням Україні ракет-перехоплювачів. У Пентагоні ані підтвердили, ані спростували цю інформацію.
Раніше повідомлялося, що попри політичні домовленості та позитивну реакцію виробників, Україна поки не має необхідних ліцензій для організації виробництва ракет PAC-2 і PAC-3.
Ми раніше інформували, що міністр оборони США Піт Гегсет досі не дав остаточного дозволу на передавання Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, хоча Вашингтон погодив їх постачання.