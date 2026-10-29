Тайвань / © Associated Press

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Україна під час війни з Росією розробила сучасні морські безпілотники та нові тактики їх застосування.

Про це йдеться в колонці для The Washington Post, яку написали співзасновниця та директорка з аналітики Центру міжнародної безпеки імені Серпенса Катаріна Бучатська та контр-адмірал ВМС США у відставці, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Марк Монтгомері.

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На думку авторів, український досвід ведення морської війни може допомогти Тайваню підготуватися до потенційного нападу Китаю. Водночас Україна здатна відіграти нову роль у міжнародній безпеці — передавати практичні знання демократичним державам, які можуть зіткнутися з військовими загрозами з боку партнерів Росії.

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Дослідники вже опитують українських військових, намагаючись з’ясувати, як вони організували б комплексну оборону Тайваню. Головна цінність такого аналізу полягає в тому, що українські фахівці спираються на реальний досвід війни, якого немає в багатьох інших армій.

«Інстинкт та інтуїція українців дають їм унікальну точку зору: вони розуміють, як адаптуватися або провести військово-морську кампанію практично за будь-яких умов», — наголошують автори.

Сценарій потенційного китайського нападу на Тайвань відрізняється від російської агресії проти України. За оцінками авторів, у разі спроби силового захоплення острова Китай може задіяти тисячі суден і сотні вертольотів, намагаючись швидко подолати Тайванську протоку.

Для протидії масштабній атаці Тайваню можуть знадобитися тисячі безпілотних апаратів. Їхнє завдання полягатиме в тому, щоб затримати сили противника та виграти час для організації оборони.

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Українські оператори, які брали участь у моделюванні можливих бойових сценаріїв, звернули увагу на сильні й слабкі сторони оборонців. Зокрема, вони зазначили, що туман і бурхливе море не обов’язково перешкоджатимуть застосуванню безпілотників. Навпаки, такі умови можуть допомогти їм залишатися непомітними для противника.

Також українські військові запропонували постійно оцінювати розвиток ситуації, враховуючи можливі хвилі атак і використання природних та штучних укриттів для дронів уздовж узбережжя острова.

Автори вважають, що український досвід застосування морських безпілотників може стати в пригоді не лише Тайваню. Його також можуть використати країни Балтії, південно-західні острови Японії, Філіппіни та Військово-морські сили США.

Таким чином, Україна може посилити свою роль у сфері міжнародної безпеки, передаючи іншим державам практичні знання про протидію морським загрозам.

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Водночас Китай, який підтримує тісні відносини з Росією, також може вивчати її бойовий досвід і враховувати його у власній військовій стратегії. Саме тому, на думку авторів, поширення українських напрацювань серед потенційних партнерів має важливе значення для стримування можливих загроз.

Раніше повідомлялося, що Тайвань почав навчати цивільних керувати дронами для потреб громадянської оборони.

Ми раніше інформували, що Китай може наважитися на силове захоплення Тайваню 2028 року або пізніше, якщо владу в країні збереже чинна Демократична прогресивна партія на чолі з Лаєм Чін Те.

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