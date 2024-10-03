Україна може наростити виробництво дронів до 1,5 млн на рік - Defense Express

Україна має всі можливості для того, щоб наростити виробництво безпілотників до 1,5 млн штук на рік, зокрема необхідних на фронті fpv-дронів.

Таку думку в есера телеканалу Еспресо висловив редактор Defense Express Олег Катков.

Він нагадав, що офіційні особи та виробники раніше неодноразово заявляли про можливості значно наростити виробництво дронів.

"Коли йдеться про 1,5 млн дронів, 80 - 90% з них будуть саме fpv-дрони, їх потрібно в дуже великій кількості. За відео зі знищення цілей за допомогою fpv-дронів, стоїть далеко не один пуск. Це також треба розуміти, що у ворога є РЕБ і все інше. У меншій кількості будуть виготовляти, звісно, DJI Matrice, "Баба Яга", тобто важкі мультикоптери. Ще менше буде розвідувальних крил, такого класу як "Фурія" чи "Лелека", - заявив Катков.

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Він зазначив, що це звичайне розподілення, водночас це все називається дронами.

"До того ж в цю категорію дронів також, напевно, треба вносити Magura, наземні бойові платформи, але їх також буде менше. Річ у тім, що fpv-дрон — найбільш масовий. Тому коли говорять про 1,5 млн дронів, то так, з них величезна кількість буде саме fpv-дронів", - повідомив Катков.

Експерт заявив, що наразі Китай є головним постачальником комплектуючих для безпілотників.

"Велика кількість мільйонного показника, вона ж fpv-дрони, складається на 90%, якщо не більше, з китайських комплектуючих. Це плати, двигуни, камери, системи зв’язку, дроти навіть, напевно, китайські. Тобто, Україна виробляє, звісно, певні комплектуючі до fpv-дронів, але треба розуміти, що головний постачальник комплектуючих — Китай, і саме в Китаї все це масово закуповують, і збирають вже з комплектуючих в Україні. В Україні доволі обмежене виробництво електронних компонентів і плат, зокрема, чіпів, мікроелектроніки загалом", - додав він.

Нагадаємо, раніше керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що виготовити до кінця 2024 року один мільйонів дронів для Сил оборони України цілком реально, але цієї кількості буде недостатньо.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія істотно збільшила виробництво Shahed-136.

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