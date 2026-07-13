Україна наближається до аналога Patriot: Fire Point анонсувала програму Freya

Українська балістична ракета FP-7 (ілюстративне фото) / © Fire Point

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Українська компанія Fire Point анонсувала європейську антибалістичну програму Freya разом із українською ракетою-перехоплювачем FP-7.x.

Про це повідомила компанія Fire Point в Instagram.

У компанії заявили, що проєкт має стати основою спільного європейського протибалістичного щита.

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«Freya — загальноєвропейський протибалістичний щит, який ми створюємо разом. Вже незабаром…», — йдеться у повідомленні компанії.

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13 липня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Парижі, де проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, бере участь у першому засіданні нової антибалістичної коаліції, а також у саміті «коаліції охочих».

Перше засідання антибалістичної коаліції присвячене захисту України від балістичних загроз, розвитку промислової співпраці та об’єднанню оборонного потенціалу європейських держав і компаній.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна представить партнерам проєкт спільного європейського виробництва системи Freya — української антибалістичної системи, яка має стати дешевшим і масовішим аналогом американського комплексу Patriot для перехоплення балістичних цілей. До антибалістичної коаліції вже долучилися вісім країн.

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Раніше співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія вже протестувала ракету-перехоплювач для комплексу Freya на максимальній швидкості та під час крутих маневрів. За його словами, завершення розробки залежить від отримання від європейських партнерів технічної документації щодо радарів, головок самонаведення та каналів передавання даних.

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