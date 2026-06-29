Україна наближається до виробництва ракет SCALP: що заявили в Міноборони

SCALP / © Getty Images

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Україна продовжує переговори з Францією щодо можливості локального виробництва крилатих ракет SCALP за ліцензією. Паралельно тривають консультації зі Сполученими Штатами щодо аналогічної співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, питання передачі ліцензії на виробництво ракет SCALP обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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«Так, можна сказати, що під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі», — сказав Федоров.

Водночас міністр наголосив, що процес перебуває на початковому етапі, хоча вже є певні позитивні зрушення.

«Дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано», — зазначив він.

Федоров пояснив, що реалізація такого проєкту потребує врегулювання низки складних питань, серед яких інтелектуальна власність, організація виробництва та проходження необхідних бюрократичних процедур.

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Також Україна продовжує консультації зі Сполученими Штатами щодо можливого отримання ліцензій на виробництво окремих видів озброєння.

«Зараз на рівні РНБО продовжується розмова з американськими партнерами щодо цього. Ми поки що не можемо ніяких деталей анонсувати. Але взагалі це безпрецедентно, що це було анонсовано, і те, що взагалі почалися такі розмови», — повідомив міністр.

За словами Федорова, щодо французьких ракет SCALP сторони вже перейшли до більш предметного обговорення.

«Тобто це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат… Там насправді все криється в деталях. Тому поки що ми над цим активно працюємо», — сказав він.

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Україна робить ставку на розвиток власного ОПК

Окремо очільник Міноборони наголосив, що Україна робить ставку на розвиток власного оборонно-промислового комплексу. За його словами, одним із ключових механізмів залишається так звана «данська модель», яка дозволяє партнерам фінансувати виробництво українського озброєння безпосередньо в Україні.

«Ми розуміємо, як масштабувати те, що вже ефективно працює, і на сьогоднішній момент ми максимально сподіваємося і розраховуємо на власні сили щодо цього. Ми працюємо, щоб кожен додатковий долар інвестувати в українське виробництво, і масштабувати це виробництво», — підсумував Федоров.

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