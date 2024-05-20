Україна наполягає на дозволі бити по території Росії зброєю від США: заява Маркарової

Дипломатка зазначила, що Україна захищається, "незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території".

Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю від США. Також держава зараз дуже потребує якомога більшої кількості озброєння і має одержати його якомога швидше.

Про це пані посол України у США Оксана Маркарова заявила у ефірі телеканалу CBS, повідомляє видання Politico.

Дипломатка повідомила, що Україні зараз дуже потребно якомога більше зброї.

Також читайте США не дозволяли Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії — Білий дім

"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", – сказала Маркарова, додавши, що це має відбутися "швидше".

Пані посол заявила, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб відповісти на посилення російських ударів по громадах держави.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально ухвалити кілька сміливих рішень і надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх одразу, де вони нам потрібні", – розповіла дипломатка.

Читайте провідні новини дня:

Вона також наголосила, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємося. Незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором", – висловилась Маркарова.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни повідомлялося, що українські офіційні особи намагаються домогтися від адміністрації президента США Джо Байдена скасування заборони на використання зброї американського виробництва для ударів по території Росії, пояснюючи, що така політика утримувала їх від атак на позиції ворога під час підготовки до великого наступу росіян на Харківщину.

Читайте також: