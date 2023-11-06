Україна нарощує виробництво зброї, бо не може постійно залежати від партнерів — Кулеба

Україна активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від постачання зброї від країн партнерів.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Welt.

Він зазначив, що Україна не може собі дозволити залежати виключено від підтримки Сполучених Штатів з огляду на вибори, які відбудуться у 2024 році.

"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США - ред.), то нам доведеться почекати і подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни ЗСУ вдосконалили ЗРК Avenger, щоб ще ефективніше збивати російські цілі.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові в Німеччині продовжили навчання на комплексах протиповітряної оборони Patriot.

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