Україна наростила виробництво дронів на 900% — але в цьому є одна слабка ланка

Україна наростила виробництво дронів. / © Окремий загін БССП "Тайфун"

Реклама

Українське виробництво безпілотників за останній рік зросло на 900% — з приблизно 20 тисяч одиниць щомісяця влітку 2024 року до понад 200 тисяч сьогодні. Це стало одним із ключових напрямів адаптації України до затяжної війни та відповіді на нову тактику бойових дій, орієнтовану на масове застосування дронів.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review, передає Defense Express.

Автори дослідження визнають успіхи України, але також вказують на низку системних проблем, які можуть стримувати розвиток галузі в довгостроковій перспективі.

Реклама

Однією з таких проблем є низький рівень подачі патентів на безпілотні технології. На думку дослідників, захист інтелектуальної власності стимулює інновації й дозволяє зберігати технологічні переваги. Водночас, як зазначають українські експерти Defense Express, статистика подачі патентів за 2022–2023 роки не відображає сучасного стану галузі, оскільки масштаб виробництва суттєво виріс лише впродовж останніх місяців.

Ще один аспект — нестача довгострокових контрактів для виробників. Як вважають автори звіту, саме стабільне замовлення дає змогу підприємствам планувати розширення, інвестувати у персонал і налагоджувати постачання компонентів. У цьому питанні українська оборонна промисловість давно вимагає прозорішого підходу від держави.

Також у дослідженні порушено питання якості продукції. Західні аналітики радять встановити єдині стандарти для дронів, щоб уникнути проблем з експлуатацією. Утім, як зауважують українські експерти, головна проблема полягає не стільки у відсутності технічних вимог, скільки в контролі їхнього дотримання.

На думку авторів, Україна має знайти баланс між масовим виробництвом та інвестиціями у високотехнологічні рішення: дрони з оптоволоконним управлінням, системи зі штучним інтелектом і спеціалізовані типи БПЛА. Серед пріоритетів — розвиток інноваційних платформ на кшталт Brave1, а також залучення іноземних інвесторів до виробництва.

Реклама

Дослідження підсумовує: Україна демонструє безпрецедентний прогрес у сфері дронобудування, але для збереження темпів потрібна інституційна підтримка, захист технологій і перехід до стратегії довгострокового розвитку.

Нагадаємо, що Україна підписала угоду про співпрацю з американською компанією Swift Beat, яка передбачає виготовлення сотень тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво 2026 року.