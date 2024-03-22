Україна найближчим часом отримає велику кількість боєприпасів — Рютте

Рютте провів переговори з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном.

Україна найближчим часом отримає велику кількість снарядів завдяки ініціативі Чехії.

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Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, в ході переговорів з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном.

Під час розмови політики обговорили процес постачання українським військовим великої кількості необхідних боєприпасів.

"Завдяки ініціативі Чеської Республіки, найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів. У наступні тижні й місяці ми продовжимо робити все можливе, щоб підтримати Україну, надаючи пріоритет артилерії й протиповітряній обороні", - зазначив прем'єр Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва підтримала чеську ініціативу і закупить артилерійські боєприпаси для України на суму 35 мільйонів євро.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що артилерійські снаряди з нового пакета військової допомоги Естонії будуть доставлені до України вже через кілька тижнів.

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