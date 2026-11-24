Президент України / © Володимир Зеленський

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Україна досі не отримала офіційних ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot — PAC-2 і PAC-3. Хоча Київ отримав усні запевнення від президента США Дональда Трампа, його команди та позитивну реакцію компаній-виробників, фактичного дозволу на виробництво поки немає.

Про це йшлося під час спілкування лідерів України та Угорщини Володимира Зеленського й Петера Мадяра з медіа 24 листопада.

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За словами українського президента, питання ліцензування залишається одним із серйозних викликів для України, оскільки затримка перешкоджає запуску виробництва ракет.

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«Ми на словах отримали від Білого дому підтвердження, отримали особисто від президента Трампа. Але не отримали в реальності ці ліцензії», — зазначив глава держави.

Зеленський уточнив, що українська сторона також отримала підтвердження від команди Трампа, відповідальної за це питання. Крім того, позитивну реакцію висловили компанії, які виробляють ракети PAC-2 і PAC-3.

Водночас документального оформлення дозволів досі немає.

Чому затримка з ліцензіями критична для України

Окремо президент звернув увагу на ситуацію з Німеччиною. За його словами, Берлін також отримав необхідні підтвердження, однак поки не розпочав виробництво ракет.

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Україна зацікавлена в тому, щоб Німеччина якомога швидше запустила цей процес. Відсутність фактичних ліцензій гальмує реалізацію відповідних планів.

«Це важливе питання і серйозний дуже виклик, тому що ми хочемо, щоби Німеччина вже почала виробляти, а вона також поки що не виробляє, хоча вона отримала багато підтверджень, і хочеться пришвидшити цей процес. І тому для нас це гостре питання, дуже гостре питання», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, в Україні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, яку очільник угорського уряду назвав «відкриттям нового розділу» у двосторонніх відносинах.

Зокрема, на Закарпатті Володимир Зеленський та Петер Мадяр разом вшанували памʼять загиблих воїнів в Ужгороді й заявили про врегулювання одразу 10 суперечливих питань.

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