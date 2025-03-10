Україна нейтралізує російські КАБи: ЗСУ знайшли спосіб протидії "чудо-зброї" РФ

За даними української розвідки, лише за один тиждень вересня 2024 року Росія скинула понад 900 КАБів уздовж усієї лінії фронту.

Російські планувальні авіабомби (КАБ), які раніше здавалися неможливими для перехоплення, втратили ефективність на фронті. Українським військовим вдалося заблокувати їхню навігаційну систему завдяки успіху в сфері радіоелектронної боротьби.

Про це розповідає The Telegraph.

За даними української розвідки, лише за один тиждень вересня 2024 року Росія скинула понад 900 КАБів уздовж всієї лінії фронту. Ця зброя завдавала масштабних руйнувань українській інфраструктурі та позиціям військ. Завдяки крилам і супутниковому наведенню бомби могли уражати цілі на значній відстані, що робило їх одним із ключових елементів тактики ворога.

Однак через рік ситуація змінилася. Російські військові канали почали повідомляти про втрату ефективності цих бомб. За словами анонімного російського пілота, який веде Telegram-канал Fighterbomber, українські глушники "переповнили лінію фронту", фактично нейтралізуючи системи наведення.

"Всі системи корекції з супутниковим наведенням вийшли з чату", – написав він, визнаючи провал російської тактики.

Траєкторія запуску КАБів / Фото: The Telegraph

Глушники можуть бути як окремими мобільними станціями, так і інтегрованими в системи оборони літаків – аналогічно до західних винищувачів F-16. Вони блокують сигнал супутникової навігації бомб, через що КАБи починають неконтрольовано падати.

Як наслідок, замість ударів по штабу чи складу боєприпасів російські бомби часто перетворюються на снаряди, що не вибухнули, і приземляються в полях. За даними Fighterbomber, тепер для знищення однієї цілі Росія змушена скидати до 16 КАБів, тоді як раніше вистачало однієї-двох.

Ще кілька місяців тому аналітики вважали, що планувальні авіабомби неможливо заглушити.

"Російські КАБи мали бути оснащені стійкою до глушіння навігаційною системою. Якщо вони вразливі – це або серйозний провал російської розробки, або Україна знайшла спосіб обходити цей захист", – заявив військовий експерт Том Вітінгтон у коментарі The Telegraph.

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За його словами, враховуючи, що російські КАБи активно використовувалися кілька місяців поспіль, більш ймовірним є другий варіант – Україна розробила ефективну тактику протидії.

Втрата ефективності авіабомб стала серйозним ударом по стратегії Кремля. Ще наприкінці 2024 року КАБи відіграли ключову роль у російських наступах, допомагаючи військам просуватися найшвидшими темпами від початку війни.

Наразі ж третій місяць поспіль російські наступи сповільнюються, що може бути пов’язано із втратою ефективності КАБів.

"Тепер Україна не дозволяє Росії надійно уражати цілі в тилу. Москва не може ефективно порушувати українську логістику, а отже, російські війська не можуть рухатися з такою швидкістю і маневрувати на полі бою", – пояснює Вітінгтон.

Раніше перед сухопутним наступом Росія проводила масовані авіаудари для ослаблення українських позицій. Тепер цей підхід може більше не працювати.

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Попри успіх у радіоелектронній боротьбі, Україні доведеться боротися за збереження цієї переваги. Призупинення військової допомоги США може негативно позначитися на роботі українських систем РЕБ.

За інформацією Forbes, пауза в постачанні вплинула на можливості радіолокаційних глушників на українських F-16. Це може ускладнити боротьбу з російськими ударами, якщо США не відновлять підтримку.

Проте головне вже сталося – "чудо-зброя" Росії більше не є непереможною. Україна довела, що може знаходити рішення навіть проти найсучаснішої загрози на полі бою.

Європейські країни активно співпрацюють з оборонними компаніями, щоб компенсувати нестачу американської підтримки у сфері радіоелектронної боротьби. Проте експерти попереджають, що заміщення технологій США може зайняти час, а безперервна робота систем РЕБ має вирішальне значення для успіху України на фронті.