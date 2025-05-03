Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Україна незабаром очікує нові вагомі оборонні пакети від країн-партнерів, також рішення щодо подальшої співпраці.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що наразі Україна готує санкції проти прерії країн, які, нажали, допомагають російським агресорам обходити західні санкції.

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«І продовжуємо зміцнювати нашу оборону: очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці — співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови», — заявив президент.

Водночас, за словами Зеленського, Київ готовий перейти до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків — до повної тиші, зокрема на 30 діб.

«Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати значний пакет військової допомоги у розмірі $30 мільярдів уже наступного року завдяки рішенню про передоплату американських інвестицій з фонду на 2026 рік.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати будуть надалі надавати Україні військову підтримку, а фінансувати постачання зброї будуть країни Європи.