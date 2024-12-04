Україна очікує нових систем ППО для ядерних об'єктів після переговорів з НАТО

В Україні є "19 стратегічних об’єктів”, серед яких і об’єкти ядерної енергетики, що потребують особливого захисту.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішні переговори з країнами НАТО щодо постачання нових систем протиповітряної оборони.

Про це він заявив журналістам під час міністерської зустрічі НАТО, передає кореспондент “Європейської правди” з Брюсселя.

Сибіга наголосив, що через посилення російських повітряних атак “зусилля дипломатичної служби спрямовані на посилення ППО”. Він також підтвердив інформацію про “19 стратегічних об’єктів”, серед яких і об’єкти ядерної енергетики, що потребують особливого захисту.

“Я поінформував партнерів про те, що Росія атакувала об’єкти нашої ядерної енергетичної інфраструктури. Росія провокує ядерний інцидент з глобальними наслідками, це велика небезпека не лише для України, тут відстані не допоможуть”, – зазначив міністр.

За словами Сибіги, Україна звернулася до партнерів із проханням надати системи NASAMS, IRIS-T і Hawk, які будуть спрямовані на захист конкретних об’єктів.

“Час відіграє ключову роль, і наша ціль – до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об’єктів. Партнери попросили додаткову інформацію, ми її надаємо”, – додав він.

Крім двосторонніх переговорів, міністр повідомив про обговорення питання постачання ППО для захисту української енергетичної інфраструктури у форматі Ради Україна-НАТО.

“Я вдячний генсеку Марку Рютте, який сфокусував на цьому питанні значну частину обговорення”, – заявив Сибіга, висловивши сподівання, що необхідні рішення будуть ухвалені.

Нагадаємо, що НАТО підтвердило готовність допомогти Україні в посиленні протиповітряної оборони, зокрема постачанням додаткових систем ППО.

Читайте також: