Україна отримала 1,6 млн снарядів в рамках чеської ініціативи — Павел

Партнери України будуть й надалі забезпечувати Сили оборони боєприпасами.
Україна вже отримала 1,6 мільйона снарядів в рамках чеської ініціативи і ця допомога буде продовжуватись.
Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив президент Чехії Петер Павел, цитує Reuters.
Він заявив, що наразі фінансування постачання снарядів забезпечено до квітня поточного року, але ця ініціативу буде продовжена й далі.
"Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів", - йдеться у повідомленні.
Павел зазначив, що партнери України будуть й надалі забезпечувати Сили оборони боєприпасами.
"Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, зняти ногу з педалі газу… ми повинні підтримувати Україну принаймні до того часу, поки не буде прийнята мирна угода, і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах", - заявив президент Чехії.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди готують новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть додаткові винищувачі F-16.
Ми раніше інформували, що США закликають Європу активніше підтримувати Україну.
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