Україна отримала 1,6 млн снарядів в рамках чеської ініціативи — Павел

Україна вже отримала 1,6 мільйона снарядів в рамках чеської ініціативи і ця допомога буде продовжуватись.

Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив президент Чехії Петер Павел, цитує Reuters.

Він заявив, що наразі фінансування постачання снарядів забезпечено до квітня поточного року, але ця ініціативу буде продовжена й далі.

"Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Павел зазначив, що партнери України будуть й надалі забезпечувати Сили оборони боєприпасами.

"Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, зняти ногу з педалі газу… ми повинні підтримувати Україну принаймні до того часу, поки не буде прийнята мирна угода, і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах", - заявив президент Чехії.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди готують новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть додаткові винищувачі F-16.

Ми раніше інформували, що США закликають Європу активніше підтримувати Україну.

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