Україна отримала першу новітню БМП Lynx від Rheinmetall

У концерні очікують, що найближчим часом можна буде почати серійне виробництво.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall наприкінці 2024 року передав Україні першу новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.

Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він зазначив, що першу передану Україні БМП Lynx виготовили на заводі у німецькій громаді Унтерлюс.

Повідомляється, що наразі тривають випробування нової техніки. У концерні очікують, що найближчим часом можна буде почати серійне виробництво.

"Зараз її випробовують збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше", — зазначив гендиректор оборонної компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли перші французькі винищувачі Mirage 2000-5F прибудуть до України.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна вперше показала застосування високоточних бомб Hammer.

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