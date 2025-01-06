Україна отримає 180 тис. снарядів для "Гепардів": коли почнеться постачання

Десятки мільйонів євро на фінансування виробництва надасть німецький уряд, повідомили в компанії.

Німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі Rheinmetall оголосив про постачання Україні додаткових 180 тис. боєприпасів для зенітних установок "Гепард" (Gepard).

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на Rheinmetall.

Як зазначає жерело, замовлення розмістило Міноборони Україні в грудні 2024 року.

Перші снаряди надійдуть до України 2026 року.

За заявою компанії, Німеччина передала Україні 55 зенітних танків.

"Rheinmetall також надав атакованій країні різні сучасні системи протиповітряної оборони, такі як Skynex", - додали там.

Gepard / Фото: commons.wikimedia.org

Що відомо про зенітну установку Gepard

Як раінше писав ТСН.ua, німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) розроблялался від 1966 року.

Згідно з технічними характеристиками установок Gepard 1A2, що надав Бундесвер, основний двигун установки є багатопаливним, із потужністю 610 kW (830 к.с.), а витрата палива становить близько 150 л/100 км, Об'єм паливних баків - 985 л, максимальна швидкість - близько 65 км/год.

За словами військового експерта Кирила Данильченка "Гепард" є "багатоцільовою системою, яка здатна працювати з бойових порядків механізованих частин, прикривати колони на марші, завдавати ударів із засідок за рахунок РЛС, яка засікає повітряну ціль за 15 км". Установка може "працювати" і бронебійними снарядами в борти танків чи в лоб бронетехніки зі слабшою бронею.

Раніше Швеція виділила 26 млн євро на непряму підтримку ППО України. Гроші передадуть Румунії, щоб вона змогла замінити систему Patriot, яку надала Україні.

Читайте також: