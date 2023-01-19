Україна отримає 600 ракет Brimstone від Британії: "Щоб домінувати на полі бою"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про плани держави передати Україні 600 ракет Brimstone у межах нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

Воллес поінформував, що Британія "розблокувала" низку пакетів військової допомоги за останній рік і "йде далі"з передаванням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2.

Міністр оборони також анонсував передавання Україні щонайменше трьох батарей далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, а також броньованих машин, включно з Bulldog.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", – наголосив Воллес.

Він повідомив, що Британія працюватиме зі США та іншими державами задля переконання, що цей пакет допомоги буде доставлений Україні належним чином.

Що відомо про ракети Brimstone

України вже отримувала ці ракети від Британії у попередніх пакетах військової допомоги. Йдеться як про старіші Brimstone 1, так і про новіші Brimstone 2. Дальність польоту Brimstone 2 становить 60+ км (якщо запуск із повітря) або ж 40+ км (з гелікоптера). Швидкість польоту – 1620 км/год. Ракети є ефективними проти сучасних видів броні. Вартість однієї такої ракети 2016 року становила 207 тис. дол.

Нагадаємо, Воллес 16 січня повідомив, що Британія передасть Україні танки Challenger 2, гармати і бронетехніку. Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, йдеться про 14 таких танків.

Щодо бронетехніки, то голова британського МЗС Джеймс Клеверлі уточнив, що Україні буде передано 200 одиниць.

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