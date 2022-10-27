Україна отримає NASAMS: міністр оборони США повідомив про терміни надання ППО

Системи ППО NASAMS передадуть Україні на початку листопада.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу під час презентації Стратегії національної оборони США 27 жовтня.

"Ми наполегливо працювали над переданням систем NASAMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо її отримати й здійснити підготовку українських військових", - сказав Остін.

Глава Пентагону нагадав, що Іспанія має наміри передати пускові установки системи ППО Hawk. Раніше про це повідомляв генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Такі кроки вітаються. Тепер потрібно навчити військових ними користуватися, і ми працюємо над цим. І продовжуємо наполегливу роботу, щоб гарантувати, що там, де це можливо, країни якнайшвидше передають засоби ППО для підтримки України", - сказав Остін.

Нагадаємо, Франція планує передати Україні 8 комплексів ППО NASAMS. А Британія заявила про передавання Україні зенітних ракет AMRAAM для комплексів ППО NASAMS.

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