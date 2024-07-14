Україна отримає нові Patriot і не тільки: Зеленський розкрив деталі

США передадуть нові системи ППО.
Україна отримає від США нові оборонні пакети допомоги, зокрема у них увійдуть Patriot та десятки інших систем ППО.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Мережі.
"Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських Patriot стала ще більше", - написав Зеленський.
Він зазначив, що є договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.
"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети", - наголосив президент.
Нагадаємо, напередодні у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
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