Україна отримає танк-гібрид Frankenstein, який збиватиме ракети та дрони

Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні танк Frankenstein – гібрид танка Leopard та системи протиповітряної оборони Skyranger. Ця техніка здатна збивати ракети та безпілотники.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на Rheinmetall.

"Новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, призначений для збивання російських безпілотників і ракет, буде поставлений в Україну провідною німецькою збройовою компанією", – повідомляється у статті.

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Компанія Rheinmetall поінформувала, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1, "створивши нову машину для посилення обороноздатності України".

Як розповів керівник відділу наземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард, є багато бойових танків Leopard 1, на шасі яких можна встановити вежу Skyranger з автоматичною 35-міліметровою гарматою.

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А під час нещодавнього відкриття надтаємного цеху Rheinmetall на заході Україні, де ремонтуються пошкоджені на фронті німецькі танки, Бернхард повідомив, що Rheinmetall лише нещодавно розробила системи Skyranger із датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатні боротися з дронами.

У публікації вказується, що ремонтуючи військові машини в Україні, Rheinmetall сподівається скоротити час, необхідний для повернення танків у стрій. Спочатку на заводі ремонтуватимуть лише бронемашини Marder та стару версію танка Leopard. Але компанія заявила про плани ремонтувати в Україні і сучасніші танки Leopard-2.

"Ми плануємо працювати в Україні в довгостроковій перспективі. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо його – ми показуємо, що будемо тут постійно і підтримуватимемо Україну", – заявив керівник відділу наземних систем Rheinmetall.

До слова, в ГУР Міноборони України повідомили, що обладнали одну з модифікацій морського дрона Magura ракетами класу "повітря-повітря" Р-73. Росіяни їх дуже бояться.

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