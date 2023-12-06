Україна отримає від Німеччини 200 тисяч артснарядів: Пісторіус озвучив термін

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Україна найближчими місяцями отримає від Німеччини 200 тисяч артилерійських боєприпасів.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому ZDF.

"Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", - підкреслив Пісторіус.

Німецький міністр, говорячи про мету Євросоюзу поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до весни сказав:

"Ця цифра породила очікування, які врешті-решт не виправдалися. Для промисловості озброєнь, яка бере свій початок ще з мирного часу, не просто виробити мільйон".

При цьому міністр оборони обіцяє покращення: "найближчими місяцям".

Нагадаємо, Борис Пісторіус пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво зброї для України, проте назвав "але".

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