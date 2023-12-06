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Україна отримає від Німеччини 200 тисяч артснарядів: Пісторіус озвучив термін

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Україна отримає від Німеччини 200 тисяч артснарядів: Пісторіус озвучив термін

Борис Пісторіус / Фото: Міноборони України

Україна найближчими місяцями отримає від Німеччини тисячі боєприпасів.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Україна найближчими місяцями отримає від Німеччини 200 тисяч артилерійських боєприпасів.     

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому ZDF.

"Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", - підкреслив Пісторіус.

Німецький міністр, говорячи про мету Євросоюзу поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до весни сказав: 

"Ця цифра породила очікування, які врешті-решт не виправдалися. Для промисловості озброєнь, яка бере свій початок ще з мирного часу, не просто виробити мільйон".

При цьому міністр оборони обіцяє покращення: "найближчими місяцям". 

Нагадаємо, Борис Пісторіус пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво зброї для України, проте назвав "але".

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Дата публікації
Перегляди
274
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