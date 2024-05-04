Україна отримає від США покращені авіабомби JDAM-ER – ЗМІ розкрили подробиці

Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA), який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів РЕБ та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition). Сума контракту склала $23,5 млн.

Про це пише видання The War Zone.

Умови договору передбачають, що частину комплектів передадуть Україні.

Як пише ЗМІ, Інформація про новий контракт з'явилася незабаром після того, як заступник міністра оборони США із закупівель і забезпечення Білл ЛаПланте заявив, що новий американський боєприпас GLSDB показав себе в умовах війни в Україні вкрай погано. Однією з головних причин називають застосування військами РФ засобів радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялось, що російські засоби РЕБ призвели до різкого падіння ефективності високоточних снарядів Excalibur.

Бомби JDAM – звичайні авіабомбами, дообладнані аеродинамічним комплектом високоточного наведення. Бомби прямують до цілі за допомогою інтегрованої інерційної системи наведення в парі з GPS-приймачем. Дальність покращеної версії боєприпасу, яка отримала назву JDAM-ER, може сягати 75 км.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що в Україні на американські винищувачі F-16 чекає найнебезпечніше поле бою.

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